ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортдиректор «Милана» о Райоле: «Будем защищать Доннарумму от человека, пытающегося навредить клубу»

15.12.2017 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал ситуацию вокруг вратаря команды Джануиджи Доннаруммы.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил клуб аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь. После этого фанаты миланцев на разминке скандировали голкиперу: «Убирайся, кусок дерьма!»

«Не планирую никаких встреч с Райолой. Контракт Доннаруммы рассчитан до 2021 года, поэтому мне не о чем говорить с его агентом. Наши отношения с Джиджо еще никогда не были столь близкими, и мы не собираемся его продавать. Будем защищать его и «Милан» от человека, пытающегося навредить клубу.

Однажды Джиджо поймет, что на самом деле хорошо, а что – плохо. Просто есть человек, который все больше превращается в шоумена. Это вызывает у нас смех, но это не сойдет ему с рук», – сказал Мирабелли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал ситуацию вокруг вратаря команды Джануиджи Доннаруммы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Гончаренко: «Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы не приходится. У нас сильная команда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика