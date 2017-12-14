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Спортдиректор «Милана» о Райоле: «Будем защищать Доннарумму от человека, пытающегося навредить клубу»
15.12.2017 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал ситуацию вокруг вратаря команды Джануиджи Доннаруммы.
Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил клуб аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь. После этого фанаты миланцев на разминке скандировали голкиперу: «Убирайся, кусок дерьма!»
«Не планирую никаких встреч с Райолой. Контракт Доннаруммы рассчитан до 2021 года, поэтому мне не о чем говорить с его агентом. Наши отношения с Джиджо еще никогда не были столь близкими, и мы не собираемся его продавать. Будем защищать его и «Милан» от человека, пытающегося навредить клубу.
Однажды Джиджо поймет, что на самом деле хорошо, а что – плохо. Просто есть человек, который все больше превращается в шоумена. Это вызывает у нас смех, но это не сойдет ему с рук», – сказал Мирабелли.
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Спортдиректор «Милана» о Райоле: «Будем защищать Доннарумму от человека, пытающегося навредить клубу»
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал ситуацию вокруг вратаря команды Джануиджи Доннаруммы.
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