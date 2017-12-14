Бушма о «деле Веремко»: «Не нравится, что федерация так долго решала вопрос»

Экс-вратарь «Шахтера» Владимир Бушма высказал свое мнение по «делу Веремко».

— Твое отношение к «делу Веремко»?

— Не знаю, что и как там происходило, но наблюдать за этим просто неприятно. А еще не нравится, что федерация так долго решала вопрос. Значит, наша система по определению ошибок, за которые должны следовать наказания, неидеальна. Выходит, теперь каждый может рассчитывать на свою правоту?

Вообще со стороны все смотрится очень некрасиво — это уже не футбол, когда все решается в кабинетах. Да, каждый нормальный руководитель до конца будет отстаивать интересы клуба. Вместе с тем все превратилось в какой-то фарс — из-за того, что у нас не могут принять окончательное и бесповоротное решение. Ведь чемпионат со столь драматичной развязкой получился очень интересным — кроме испортившей его истории. И какое бы решение по ней ни приняли, кому-то оно понравится, а кому-то нет.

— В этой борьбе можешь понять обоих — и БАТЭ, и минское «Динамо»?

— Почему нет? Главное, чтобы все было честно, справедливо — и по закону, – сказал Бушма.