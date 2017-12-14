Зуева и Головатюк квалифицировались на Олимпийские игры в Пхенчхан

Международная федерация конькобежного спорта опубликовала списки спортсменов, которые квалифицировались на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Олимпийские лицензии получили белорусы Игнат Головатюк и Марина Зуева.

Зуева сможет выступить на дистанциях 1500 м, 3000 м, 5000 м и в масс-старте.

Головатюк на дистанциях 500 и 1000 м.

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