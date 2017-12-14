Три иностранные телекомпании заинтересованы в организации трансляций II Евроигр

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три иностранные компании заинтересованы в организации трансляций II Европейских игр: португальская Medialuso-Mediapro, испанская ISB и российская "Матч ТВ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Представители дирекции II Европейских игр, Национального олимпийского комитета, Белтелерадиокомпании, а также заинтересованных министерств и ведомств детально изучили предложения всех претендентов и при отборе делали акцент на некоторые ключевые показатели, главный из которых - цена. Во время обсуждения передачи прав на телетрансляцию уделялось особое внимание опыту трансляции мультиспортивных событий, имиджу компаний и их маркетинговой привлекательности, возможности дальнейшей реализации медиаправ, финансовым гарантиям.

Для организаторов важным условием является привлечение белорусских специалистов, которые должны быть максимально задействованы в реализации такого события с целью получения бесценного опыта участия в Европейских играх. Все три компании готовы оказать содействие белорусской стороне в этом вопросе.

По итогам заседания межведомственная комиссия подготовила соответствующий отчет для предоставления республиканскому организационному комитету, который и определит окончательно, с какой из компаний будет заключен договор на организацию вещания II Евроигр.-0-