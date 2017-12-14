ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три иностранные телекомпании заинтересованы в организации трансляций II Евроигр

15.12.2017 12:30 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Три иностранные телекомпании заинтересованы в организации трансляций II Евроигр

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три иностранные компании заинтересованы в организации трансляций II Европейских игр: португальская Medialuso-Mediapro, испанская ISB и российская "Матч ТВ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Представители дирекции II Европейских игр, Национального олимпийского комитета, Белтелерадиокомпании, а также заинтересованных министерств и ведомств детально изучили предложения всех претендентов и при отборе делали акцент на некоторые ключевые показатели, главный из которых - цена. Во время обсуждения передачи прав на телетрансляцию уделялось особое внимание опыту трансляции мультиспортивных событий, имиджу компаний и их маркетинговой привлекательности, возможности дальнейшей реализации медиаправ, финансовым гарантиям.

Для организаторов важным условием является привлечение белорусских специалистов, которые должны быть максимально задействованы в реализации такого события с целью получения бесценного опыта участия в Европейских играх. Все три компании готовы оказать содействие белорусской стороне в этом вопросе.

По итогам заседания межведомственная комиссия подготовила соответствующий отчет для предоставления республиканскому организационному комитету, который и определит окончательно, с какой из компаний будет заключен договор на организацию вещания II Евроигр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 24-м, Фуркад – 31-м, Елетнов – 37-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика