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«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за Иванича и Милуновича, БАТЭ хочет больше
15.12.2017 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за дуэт игроков борисовского БАТЭ: защитника Неманью Милуновича и хавбека Мирко Иванича.
В то же время отмечается, что борисовчане хотят выручить 2 миллиона только за Иванича. Однако, по мнению источника, стороны, в итоге, могут прийти к соглашению, поскольку у полузащитника остался по контракту один год.
Ранее сообщалось, что Иванич и Милунович могут перебраться в сербский клуб уже в январе.
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«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за дуэт игроков борисовского БАТЭ: защитника Неманью Милуновича и хавбека Мирко Иванича.
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