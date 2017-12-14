«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за Иванича и Милуновича, БАТЭ хочет больше

«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за дуэт игроков борисовского БАТЭ: защитника Неманью Милуновича и хавбека Мирко Иванича.

В то же время отмечается, что борисовчане хотят выручить 2 миллиона только за Иванича. Однако, по мнению источника, стороны, в итоге, могут прийти к соглашению, поскольку у полузащитника остался по контракту один год.

Ранее сообщалось, что Иванич и Милунович могут перебраться в сербский клуб уже в январе.