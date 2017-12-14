Филипенко в январе может покинуть «Маккаби»

29-летний белорусский защитник тель-авивского «Маккаби» Егор Филипенко близок к расставанию с израильским клубом.

Филипенко в списке футболистов, которые покинут «Маккаби» в январе, сообщает football.by со ссылкой на maariv.co.il.

Напомним, в последний раз Филипенко выходил на поле в составе своего клуба в матче Лиги Европы против «Славии» 14 сентября. В чемпионате Израиля защитник в нынешнем сезоне провел лишь 1 матч – 20 августа отыграл 90 минут против «Бейтара» (0:3).

Добавим, что контракт Филипенко с «Маккаби» действует до 30 июня 2018 года.