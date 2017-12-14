Белоруска Талай получила тренерскую категории в США

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Белорусская легкоатлетка (бег на сто метров с барьерами) Алина Талай получила тренерскую категорию в США, сообщает Sputnik.

"Ну, с почином. Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах. Первый уровень из трех, но это пока", — написала на своей странице в Facebook Талай.

Спортсменка добавила, что сейчас в группе IMG Pro – Талай в настоящее время там тренируется – "на два тренера больше".

Талай в 2015 году выиграла бронзу Чемпионата мира по легкой атлетике в Пекине. Дважды (в 2012 и 2016 годах) становилась второй на чемпионатах Европы. В 2015 году белоруска завоевала золото ЧЕ в помещении.

Сейчас спортсменка активно готовится к предстоящему сезону.