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Белоруска Талай получила тренерскую категории в США

15.12.2017 14:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Белорусская легкоатлетка (бег на сто метров с барьерами) Алина Талай получила тренерскую категорию в США, сообщает Sputnik.

"Ну, с почином. Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах. Первый уровень из трех, но это пока", — написала на своей странице в Facebook Талай.

Спортсменка добавила, что сейчас в группе IMG Pro – Талай в настоящее время там тренируется – "на два тренера больше".

Талай в 2015 году выиграла бронзу Чемпионата мира по легкой атлетике в Пекине. Дважды (в 2012 и 2016 годах) становилась второй на чемпионатах Европы. В 2015 году белоруска завоевала золото ЧЕ в помещении.

Сейчас спортсменка активно готовится к предстоящему сезону.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска сейчас живет, учится и тренируется в США.

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