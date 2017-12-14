Майкл Джордан возглавил топ самых богатых спортсменов в истории

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов всех времен, свидетельствуют данные журнала Forbes .



© REUTERS/ Albert Gea Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Бывший игрок Chicago Bulls возглавил топ по совокупным доходам с учетом не только зарплаты в клубе, бонусов и призовых, но и рекламных контрактов. Джордан, завершивший карьеру в 2003 году, заработал 1,85 миллиарда долларов.

"Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами — Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010 Майкл купил долю в клубе "Шарлотт Бобкэтс" (теперь — "Хорнетс") за 175 миллионов евро, в 2013 довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит $780 млн", — пишет издание.

Следом за экс-баскетболистом идет гольфист Тайгер Вудс, доход которого составил 1,7 миллиарда. Третье место принадлежит его коллеге Арнольду Палмеру (1,4 миллиарда). Четвертая позиция также досталась гольфисту Джеку Никлаусу (1,2 миллиарда). Топ-5 замыкает пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер (1 миллиард). Известно, что в последние годы семья гонщика тратит большие суммы на его лечение после тяжелой черепно-мозговой травмы.

В десятку богатейших входят также гольфист Фил Микельсон (815 миллионов), баскетболист Коби Брайант (800 миллионов), футболист Дэвид Бекхэм (800 миллионов), боксер Флойд Мэйуэзер (785 миллионов) и баскетболист Шакил О"Нил (735 миллионов).

В рейтинг Forbes попали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Леброн Джеймс, Майк Тайсон и Андре Агасси.