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Бой Релих — Бартелеми пройдет в Сан-Антонио 10 февраля

15.12.2017 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский боксер Кирилл Релих (21-2, 19 нокаутов) поборется за вакантный титул чемпиона WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг) c непобежденным кубинцем Рансесом Бартелеми (26-0, 13 нокаутов). WBA обязала представителей обоих боксеров договориться о поединке до 6 декабря. Поединок состоится 10 февраля в Сан-Антонио (штат Техас, США). Отметим, что бой пройдет в андеркарде чемпионского боя между действующим обладателем титула по версии IBF в первом полусреднем весе Сергеем Липинцом (13-0, 10) и чемпионом мира в трёх весовых категориях, действующим чемпионом по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсией (37-0, 30).

Напомним, в августе этого года в объединительном чемпионском бою американец Теренс Кроуфорд победил противника из Намибии Джулиуса Индонго и завладел чемпионскими поясами по четырем основным версиям. Позже Кроуфорд отказался от титулов WBA и IBF.

Отметим, в мае этого года Релих уже встречался с Бартелеми и проиграл тому по очкам (109-117, 110-116, 111-115). При этом независимые судьи считали, что бой протекал в равном ключе (в нокдауне побывали оба боксера) и должен был закончиться ничейным результатом.

Также напомним, что в октябре 2016 года Релих уже сражался за титул WBA с британцем Рикки Бернсом, но проиграл тому по очкам.

 
 
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Белорусский боксер Кирилл Релих (21-2, 19 нокаутов) поборется за вакантный титул чемпиона WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг) c непобежденным кубинцем Рансесом Бартелеми...

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