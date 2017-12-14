|
Скавыш перешел в БАТЭ
15.12.2017 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Максим Скавыш подписал контракт с БАТЭ. Напомним, футболист выступал в составе борисовчан с 2007 по 2011 год.
Минувший сезон Скавыш провел в «Торпедо-БелАЗ». В 30 матчах высшей лиги форвард забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.
Подробную статистику нападающего можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Максим Скавыш подписал контракт с БАТЭ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии