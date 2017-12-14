Скавыш перешел в БАТЭ

Белорусский нападающий Максим Скавыш подписал контракт с БАТЭ. Напомним, футболист выступал в составе борисовчан с 2007 по 2011 год.

Минувший сезон Скавыш провел в «Торпедо-БелАЗ». В 30 матчах высшей лиги форвард забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

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