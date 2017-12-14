Бё выиграл спринт в Анси

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, сообщает Sputnik.



© Sputnik/ Александр Вильф Словачка Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Анси

В пятницу, 15 декабря, в Анси состоялась мужская спринтерская гонка (10 км с двумя огневыми рубежами). Первым дистанцию преодолел норвежец Йоханнес Бё – 22 минуты 16,9 секунды (0 промахов). Вторым стал француз Мартен Фуркад, финишировавший спустя 21,1 секунды (0). Третьем место досталось его соотечественнику Антонену Гигонну (+34,7 секунды, 0 промахов).

Белорусские спортсмены финишировали далеко за пределами "десятки" сильнейших:

71. Дмитрий Абашев (+ 2 минуты 44,5 секунды, 3 промаха)

88. Антон Смольский (+ 3 минуты 30,4 секунды, 4 промаха)

93. Роман Елетнов (+3 минуты 49,6 секунды, 4 промаха)

Завтра в Анси пройдут гонки преследования: женщины выйдут на старт в 13:40 (по минскому времени), мужчины – в 16:40. В прямом эфире гонки покажет телеканал "Беларусь 5".