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Беларусь – Казахстан. Трус займет место в воротах, Павлович, Плэтт и Гаврус сыграют в первом звене
15.12.2017 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против Казхстана.
Беларусь: Трус (Карнаухов); Лисовец (К) — Хенкель, Гаврус — Плэтт — Павлович; Воробей — Знахаренко, Карабань — Туркин (А) — Парфеевец; Заламай — Дюков, Амброжейчик — Боярчук (А) — Ефименко; Васильчук — Белевич — Буйницкий; Иванов, Бокун.
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Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против Казхстана.
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