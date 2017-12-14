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Кубок Первого канала. Канада против Чехии, Финляндия победила Южную Корею
15.12.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня двумя матчами продолжится Кубок Первого канала.
Евротур
Кубок Первого канала
Положение команд: Финляндия – 1 (1), Канада – 3 очка (1 матч), Россия – 3 (1), Чехия – 2 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (2).
Все команды проведут по 3 матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня двумя матчами продолжится Кубок Первого канала.
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