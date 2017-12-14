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Кубок Первого канала. Канада против Чехии, Финляндия победила Южную Корею

15.12.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня двумя матчами продолжится Кубок Первого канала.

Евротур

Кубок Первого канала

Финляндия – Южная Корея 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
15 декабря, 15.00, «Ледовый дворец ВТБ»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Ки Сун (Сан Вук)
1:1 – 10 Маннинен (Лаюнен, Риикола)
2:1 – 17 Контиола (Анттила)
3:1 – 18 Йокипакка (Иконен, Руохамаа)
4:1 – 41 Иконен (Руохамаа)
Вратари: Ряме  Дэлтон.
Чехия – Канада
Дата проведения
15 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Финляндия – 1 (1), Канада – 3 очка (1 матч), Россия – 3 (1), Чехия – 2 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (2). 

Все команды проведут по 3 матча. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня двумя матчами продолжится Кубок Первого канала.

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