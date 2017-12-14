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Фомочкин напутствовал молодежную сборную Беларуси перед вылетом на чемпионат мира
15.12.2017 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Молодежная сборная Беларуси провела последнюю тренировку в Минске. Кроме того, команда посетила музей Великой Отечественной войны.
Отметим, что перед вылетом команду напутствовал директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Андрей Фомочкин и начальник центра по подготовке сборных Артемий Старинский.
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Молодежная сборная Беларуси провела последнюю тренировку в Минске.
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