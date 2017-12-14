Фомочкин напутствовал молодежную сборную Беларуси перед вылетом на чемпионат мира

Молодежная сборная Беларуси провела последнюю тренировку в Минске. Кроме того, команда посетила музей Великой Отечественной войны.

Отметим, что перед вылетом команду напутствовал директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Андрей Фомочкин и начальник центра по подготовке сборных Артемий Старинский.