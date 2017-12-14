МЧМ-2018. Грищенко, Мартынюк и Шарангович попали в выездной состав сборной Беларуси, Пищук и Балтрук отцеплены

Главный тренер молодежной сборной Беларуси объявил имена 24 хоккеистов, которые отправятся на МЧМ в элитном дивизионе, который начнется 26 декабря в американском Баффало.

Вратари: Андрей Грищенко, Дмитрий Родик, Никита Толопило (все – ХК «U20», Экстралига). Защитники: Дмитрий Буровцев, Владислав Габрусь, Андрей Гостев , Максим Магалецкий, Дмитрий Саврицкий (все «U20», Экстралига), Владислав Мартынюк (ХК «Куньлунь Ред Стар джуниор», МХЛ), Владислав Соколовский (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Дмитрий Дерябин (ХК «Динамо-Минск», КХЛ).

Нападающие: Назар Анисимов, Арсений Асташевич , Виктор Бовбель , Дмитрий Гринкевич , Леонид Ивановский, Александр Лукашевич, Геннадий Малащенко, Кирилл Николаев , Владислав Рядченко, Василий Филяев (все – ХК «U20», Экстралига), Иван Дроздов, Илья Литвинов (оба – ХК «Юность-Минск», Экстралига), Егор Шарангович (ХК «Динамо-Минск», КХЛ).

В последний момент от сборной были отсеяны защитники Павел Каракулько и Никита Зуев, а также нападающие Сергей Пищук и Артем Балтрук.

Напомним, что еще четыре хоккеиста из CHL присоединятся к команде уже в Америке. Это защитник Владислав Еременко и форварды Максим Сушко, Владислав Михальчук и Игорь Мартынов.