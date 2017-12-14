Дмитрий Лебедев: «Городея» просто обязана бороться за место в шестерке»

Полузащитник «Городеи» Дмитрий Лебедев поделился мнением о перспективах команды на следующий сезон.

— Как вам кажется, где находиться верхняя планка для «Городеи»?

— За место в шестерке мы просто обязаны бороться. У нас в команде все стабильно. О проблемах с микроклиматом или чем-то ещё даже речи быть не может. Сергей Валерьевич (Яромко – прим. Football.by) отбирает футболистов не только по игровым качествам, но и по человеческим. В коллективе все ребята простые, незазвездившиеся, с ними легко играть и общаться. Все условия способствуют тому, чтобы мы боролись за более высокие места.

— Чтобы бороться за более высокие места нужно, как минимум, не терять очки в матчах с «Нафтаном» и «Крумкачами».

— Почему-то на сильных соперников наша команда настраивается лучше. У нас получалось держать в напряжении весь матч и минское «Динамо» и БАТЭ. Да и в каких ещё поединках себя проявлять, как не с БАТЭ? А когда понимаешь, что соперник слабее, начинаешь немного экономить силы на более важные матчи, – сказал Лебедев.