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МОК примет решение по допуску российских спортсменов к Пхенчхану-2018 до 28 января
15.12.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международный олимпийский комитет (МОК) определит до 28 января определит список российских спортсменов и персонала, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018 в нейтральном статусе.
Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
Сначала заявки спортсменов рассмотрит специальная группа МОК, в состав которой вошли представитель Независимого органа по допинг-тестированию (ITA) Валери Фурнерон, представитель WADA Гюнтер Янгер, представитель организации «Спорт, свободный от допинга» (DFSU) Педро Гонсалвес и глава МОК по медицине Ричард Баджетт.
На основании всей доступной информации группа вынесет рекомендации по допуску спортсменов.
Затем вторая группа МОК, состоящая из трех членов организации, примет окончательное решение о допуске спортсменов и персонала.
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Международный олимпийский комитет (МОК) определит до 28 января определит список российских спортсменов и персонала, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018 в...
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