ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МОК примет решение по допуску российских спортсменов к Пхенчхану-2018 до 28 января

15.12.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Международный олимпийский комитет (МОК) определит до 28 января определит список российских спортсменов и персонала, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018 в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Сначала заявки спортсменов рассмотрит специальная группа МОК, в состав которой вошли представитель Независимого органа по допинг-тестированию (ITA) Валери Фурнерон, представитель WADA Гюнтер Янгер, представитель организации «Спорт, свободный от допинга» (DFSU) Педро Гонсалвес и глава МОК по медицине Ричард Баджетт.

На основании всей доступной информации группа вынесет рекомендации по допуску спортсменов.

Затем вторая группа МОК, состоящая из трех членов организации, примет окончательное решение о допуске спортсменов и персонала.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет (МОК) определит до 28 января определит список российских спортсменов и персонала, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018 в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пышник покинул минское «Торпедо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика