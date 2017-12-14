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Дэйв Льюис: «Назначение капитаном Лисовца — хороший выбор на сегодня»

15.12.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итоги товарищеского матча с Казахстаном (3:0). 

— Казахстан действительно был остр в контратаках. А часто лучше нас играл и позиционно, агрессивнее действовал в прорывах. Это что касается первого периода. Во втором игра была равная до нашего большинства «пять на три», которое в конце концов реализовали. Понятно, что две минуты в таком формате отбиваться нелегко.

— Ожидается ли в субботу вратарская ротация?
 — Да.

— Похоже, вы не только хотите просмотреть как можно больше кандидатов в сборной,но и как можно больше — в роли ее капитана?

— (Смеется.) Лис (Евгений Лисовец. —«ПБ».) — это был хороший выбор на сегодня. Завтра не планирую заявлять на матч Павловича, так что думаем рассматривать на роль капитанов кого-то из двоих — Туркина или Боярчука. В этом ставе сборной они уже тоже можно сказать ветераны, — сказал Льюис. 

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итоги товарищеского матча с Казахстаном (3:0).

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