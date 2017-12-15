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НХЛ. Грецки – лучший игрок в истории лиги по версии TSN, Кросби – 8-й, Овечкин – 16-й

15.12.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Эксперты TSN в честь столетия НХЛ составили список из 25 лучших игроков в истории лиги.

Возглавил рейтинг бывший форвард «Эдмонтона» Уэйн Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – один из трех действующих игроков в списке (вместе с Сидни Кросби и Яромиром Ягром) – занял 16-е место.

1. Уэйн Гретцки

2. Бобби Орр

3. Горди Хоу

4. Марио Лемье

5. Морис Ришар

6. Дуг Харви

7. Жан Беливо

8. Сидни Кросби

9. Бобби Халл

10. Терри Савчак

11. Хоуи Моренц

12. Ги Лефлер

13. Марк Мессье

14. Эдди Шор

15. Жак Плант

16. Александр Овечкин

17. Патрик Руа

18. Рэй Бурк

19. Никлас Лидстрем

20. Глен Холл

21. Доминик Гашек

22. Фил Эспозито

23. Яромир Ягр

24. Стэн Микита

25. Мартин Бродер

 
 
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Эксперты TSN в честь столетия НХЛ составили список из 25 лучших игроков в истории лиги.

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