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Главный тренер сборной Казахстана: «Играем на малом льду «Чижовки»? Правда? Это же как-никак национальные сборные»

15.12.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис после первого товарищеского матча с Беларусью (0:3) удивился, что вторая игра пройдет на малом льду «Чижовка-Арены». 

— Первые 10 минут мы полностью проигрывали. Буквально во всем: движении, борьбе, катании взаимодействии — все это лучше получалось у хозяев. Местами нам откровенно везло, где-то выручал вратарь. Наконец, удаление «три на пять» нас здорово подломило — пропустили. Просили игроков цепляться хотя быза минимальный счет, ловить белорусов на контратаках. И моменты имелись. Но все равно соперники были быстрее. А мы ловили, но так и не словили.

 — Отсутствие в этом кэмпе игроков «Барыса» — пожелание клуба или ваша принципиальная селекционная позиция?

— Клуба — ему нужно тщательнее подготовиться к решающему этапу «гладкого» чемпионата КХЛ. Но главный тренер клуба и сборной Евгений Корешков участвовал в подборе этого состава и одобрил его. Ему тоже нужен более широкий круг кандидатов на вызов в национальную команду в будущем.

 — Вы возглавляете астанинский «Номад», которому предстоит в январе выступить в Минске в суперфинале Континентального кубка. Рассматриваете ли нынешний визит как своеобразную разведку?

— Безусловно, и нашим сборникам из «Номада» наказал присматриваться. Посмотрели вот несколько игроков «Юности» в деле. Завтра сыграем на льду, где в январе предстоит бороться за еврокубок.

 — Не совсем — завтрашний матч пройдет же на малой арене.

— Правда? Мне недавно сказали, что все-таки на большой. Это же как-никак национальные сборные, — сказал Михайлис. 

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис после первого товарищеского матча с Беларусью (0:3) удивился, что вторая игра пройдет на малом льду «Чижовка-Арены».

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