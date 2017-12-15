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Хоккей: Беларусь победила Казахстан в Молодечно

15.12.2017 21:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МОЛОДЕЧНО, 15 дек — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу над командой Казахстана со счетом 2:0, сообщает Sputnik.

Товарищеский поединок против казахстанцев в рамках декабрьского кэмпа подопечные Дэйва Льюиса провели в Молодечно. Встреча завершилась победой хозяев – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Победу белорусской команде принесли Павел Воробей (25-я минута, в большинстве)Артур Гаврус (36) и Павел Боярчук (58, в пустые ворота).

Завтра, 16 декабря, у сборной Казахстана будет возможность взять реванш – команды встретятся на малом льду "Чижовка-Арены". Начало матча в 17:50 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".

 
 
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В субботу команды встретятся в Минске на малой арене спорткомплекса "Чижовка-Арена".

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