ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. «Даллас» проиграл «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» уступил «Рейнджерс» 

16.12.2017 07:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 5 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Лос-Анджелес 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Крайдер (Деарнэ, Шаттенкирк)
1:1 – 23 Габорик (Йокинен)
2:1 – 34 Хэйс (Грабнер, Макдона)
2:2 – 47 Митчелл (Йокинен, Габорик)
3:2 – 56 Нэш ()
4:2 – 59 Миллер (Веси, Зукарелло-Асен)
Нью-Джерси – Даллас 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Сантини (Гиббонс)
1:1 – 6 Ганзал (Линделль, Сегин)
2:1 – 19 Колман (Гиббонс, Грин)
2:2 – 28 Радулов (Линделль, Янмарк-Нюлен)
3:2 – 36 Бойл (Заха, Бутчер)
4:2 – 52 Лаппин (Бойл, Хэйс)
5:2 – 58 Бойл ()
Баффало – Каролина 4:5 (0:0, 1:1, 3:3)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 30 Айкел (Маккейб, Кэйн)
1:1 – 30 Уильямс (Дж.Стаал, Макгинн)
2:1 – 41 Маккейб (Айкел, Кэйн)
2:2 – 43 Дж.Стаал (Уильямс, Слэвин)
2:3 – 44 Райан (Песке)
2:4 – 46 Линдхольм (Ахо, Райан)
3:4 – 49 Айкел (Окпосо, Маккейб)
4:4 – 49 Айкел (Кэйн)
4:5 – 62 Слэвин (Ахо, Линдхольм)
Детройт – Торонто 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Дата проведения
16 декабря, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Боргман (Мур, Мартин)
1:1 – 25 ДеКайзер ( Фрк, Зеттерберг)
2:1 – 31 Дэйли (Гленденинг, Эрикссон)
3:1 – 49 Татар (Крунвалль, Зеттерберг)
Ванкувер – Сан-Хосе 3:3 (овертайм)
Дата проведения
16 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Гранлунд (Х.Седин, Д.Седин)
1:1 – 10 Бернс (Павелски, Кутюр)
2:1 – 14 Гранлунд (Д.Седин, Х.Седин)
3:1 – 31 Босер (Х.Седин, Д.Седин)
3:2 – 38 Серенсен (Хансен, Браун)
3:3 – 54 Бернс (Уорд)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 5 матчей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Грецки – лучший игрок в истории лиги по версии TSN, Кросби – 8-й, Овечкин – 16-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика