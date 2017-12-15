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НХЛ. «Даллас» проиграл «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» уступил «Рейнджерс»
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Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 5 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица НХЛ
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Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 5 матчей.
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