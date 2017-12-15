|
Гвардиола о переходе Санчеса в «Ман Сити» зимой: «Хороший вопрос»
16.12.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, попытаются ли «горожане» приобрести в январе полузащитника
В заключительный день летнего трансферного окна 28-летний чилиец был близок к переходу в «Сити» за 60 миллионов фунтов, но лондонцы не успели найти ему замену.
«Хороший вопрос! Поэтому вы [журналисты] здесь. Трансферное окно открывается зимой, так что не знаю. Не знаю, что мы предпримем, потому что это не… Окей», – сказал Гвардиола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, попытаются ли «горожане» приобрести в январе полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который по...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии