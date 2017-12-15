El Mundo Deportivo: «Ливерпуль» готов продать Коутиньо «Барселоне» зимой за 145 млн евро

по-прежнему намерена приобрести полузащитника «Ливерпуля» .

Минувшим летом мерсисайдцы отклонили несколько предложений каталонского клуба по 25-летнему бразильцу. Лишь в заключительный день трансферного окна «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо за 200 миллионов евро, но «Барселона» сочла такую сумму чрезмерной.

В январе сине-гранатовые вновь попытаются купить хавбека, и «Ливерпуль» готов отпустить его за 145 млн. «Барселона», в свою очередь, рассчитывает сбить цену.