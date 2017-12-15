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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Саутгемптон», «Ман Сити» – «Тоттенхэм»

16.12.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», «Челси» – с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм», «МЮ» встретится на выезде с «Вест Бромвичем», а «Ливерпуль» – с «Борнмутом».

Чемпионат Англии

17-й тур

Лестер – Кристал Пэлас
Дата проведения
16 декабря, 15.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Сток Сити – Вест Хэм
Дата проведения
16 декабря, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Ньюкасл
Дата проведения
16 декабря, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брайтон – Бернли
Дата проведения
16 декабря, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Хаддерсфилд
Дата проведения
16 декабря, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Саутгемптон
Дата проведения
16 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Тоттенхэм
Дата проведения
16 декабря, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
17 декабря, 17.15, «Хоторнс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Борнмут – Ливерпуль
Дата проведения
17 декабря, 19.30, «Дин Корт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Суонси
Дата проведения
18 декабря, 23.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское .

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 17-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», «Челси» – с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм», «МЮ» встретится на выезде с «Вест Бромвичем», а...

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