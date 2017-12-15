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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Саутгемптон», «Ман Сити» – «Тоттенхэм»
16.12.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 17-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», «Челси» – с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм», «МЮ» встретится на выезде с «Вест Бромвичем», а «Ливерпуль» – с «Борнмутом».
Чемпионат Англии
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское .
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В 17-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», «Челси» – с «Саутгемптоном», «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм», «МЮ» встретится на выезде с «Вест Бромвичем», а...
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