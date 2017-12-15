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Белоруска Анна Гуськова завоевала золотую награду на первом этапе КМ по фристайлу в Китае
16.12.2017 09:39 — Новости Спорта | БелТА
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Гуськова завоевала золотую награду на первом этапе Кубка мира по фристайлу в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В горнолыжном центре Secret Garden белоруска в суперфинале смогла опередить именитую китаянку Ксю Ментао.
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