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Кубок Первого канала. Швеция сыграет с Южной Кореей, Россия против Канады

16.12.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут очередные матчи Кубка Первого канала. 

Евротур

Кубок Первого канала

Южная Корея – Швеция
Дата проведения
16 декабря, 13.00, «Ледовый дворец ВТБ»
Онлайн матча Видео
Россия – Канада
Дата проведения
16 декабря, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Чехия – 5 очков (2 матча), Финляндия – 4 (2), Канада – 3 (2), Россия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (2). 

Все команды проведут по 3 матча. 

 

 
 
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Сегодня пройдут очередные матчи Кубка Первого канала.

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