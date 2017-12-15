ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации

ФИФА дала понять, что может не допустить сборную Испанию к ЧМ-2018.

ФИФА направила испанской стороне предупреждение, связанное с вмешательством государства в дела футбольной федерации страны. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получила от ФИФА официальное письмо на эту тему.

Членство испанской федерации в ФИФА может быть приостановлено. Если это случится, испанские команды будут отстранены от турниров, включая ЧМ-2018.

Обязанности президента RFEF сейчас исполняет Хуан Луис Ларреа. Он приступил к работе на этом посту летом. Анхель Мария Вильяр был вынужден уйти с должности руководителя вследствие обвинений в коррупции.

По мнению ФИФА, правительственные структуры Испании оказывают давление на ситуацию с выборами нового президента RFEF. Это противоречит 13-й статье устава ФИФА, согласно которой федерации-члены должны быть самостоятельными.