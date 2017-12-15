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Кубок мира. Гуськова выиграла на этапе в Китае, Романовская – 4-я, Цупер – 7-я
16.12.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Фристайл
Кубок мира
Секрет Гарден (Китай)
Акробатика
1. Анна Гуськова (Беларусь) – 74,82
2. Сю Ментао (Китай) – 71,55
3. Эшли Колдуэлл (США) – 68,04
4. Александра Романовская (Беларусь) – 63,80...
7. Алла Цупер (Беларусь)
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Фристайл Кубок мира Секрет Гарден (Китай) Акробатика 1.
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