ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок мира. Цзонян победил, Густик – 2-й, Кушнир – 27-й

16.12.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Фристайл

Кубок мира

Секрет Гарден (Китай)

Акробатика

1. Цзя Цзонян (Китай) – 127,88

2. Максим Густик (Беларусь) – 117,26

3. Льюис Ирвинг (Канада) – 103,68...

8. Станислав Гладченко (Беларусь) – 86,26...

10. Денис Осипов (Беларусь) – 68,04...

24. Артем Башлаков (Беларусь)...

26. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь)

27. Антон Кушнир (Беларусь)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фристайл Кубок мира Секрет Гарден (Китай) Акробатика 1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика