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Кубок мира. Цзонян победил, Густик – 2-й, Кушнир – 27-й
16.12.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Фристайл
Кубок мира
Секрет Гарден (Китай)
Акробатика
1. Цзя Цзонян (Китай) – 127,88
2. Максим Густик (Беларусь) – 117,26
3. Льюис Ирвинг (Канада) – 103,68...
8. Станислав Гладченко (Беларусь) – 86,26...
10. Денис Осипов (Беларусь) – 68,04...
24. Артем Башлаков (Беларусь)...
26. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь)
27. Антон Кушнир (Беларусь)
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Фристайл Кубок мира Секрет Гарден (Китай) Акробатика 1.
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