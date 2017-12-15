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Филипп Иванов: «Однажды купил очки за 500 долларов. Но сейчас хожу в тех, которые заказал на AliExpress за 4 доллара»

16.12.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард ФК «Крумкачы» Филипп Иванов рассказал о своем подходе к выбору дорогих вещей, а также рассказал о приобретении солнцезащитных очков за 500 долларов.

– Футболист, выступающий в чемпионате Беларуси, может позволить себе дорогие вещи?

– Я не знаю :) Наверное, может. Смотря – насколько дорогие.

– Ну вот покупаешь ты джинсы – смотришь на цену или, не глядя, берешь, которые понравятся?

– В нынешней ситуации смотрю :) Но вообще, если вещь очень понравится, то беру. Считаю, что джинсы или майку всегда можно себе позволить. Причем не надо заморачиваться – фирма, лейбл... Вот обувь действительно должна быть качественная.

– Понравились ботинки за 400 рублей. Возьмешь?

– Если очень понравятся, то возьму. Ну, разве что не за 1000 рублей. В пределах 100-200 долларов. О чем речь, хорошие бутсы стоят 200 долларов.

– Какой у тебя самый дорогой предмет гардероба?

– А очки считаются?

– Да.

– Тогда солнечные очки «Mont Blanc».

– И сколько стоят такие очки?

– Дело было давно. Тогда стоили 500 долларов. Самые бесполезно выброшенные деньги в моей жизни. Эти очки хранятся у меня до сих пор. Но вот сейчас хожу в тех, которые заказал на AliExpress за четыре доллара. Отлично спасают от солнца. Не хуже тех, что за 500 долларов, – сказал Иванов.

 
 
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Форвард ФК «Крумкачы» Филипп Иванов рассказал о своем подходе к выбору дорогих вещей, а также рассказал о приобретении солнцезащитных очков за 500 долларов.

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