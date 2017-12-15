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Белоруска Анна Гуськова завоевала золотую медаль на КМ по фристайлу

16.12.2017 11:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 дек — Sputnik. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала золотую медаль на первом в сезоне этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

В горнолыжном центре Secret Garden, где проходили финальные соревнования у женщин, белоруска смогла обойти именитую китаянку Ксю Ментао.

Третье место – у американки Эшли Колдуэлл.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 белорусская спортсменка Алла Цупер стала 7-й.

Фристайлистке Анне Гуськовой 25 лет, она мастер спорта международного класса, победительница Кубка Европы в общем зачете сезона 2008-2009 годов. Участница Олимпийских игр в Сочи-2014.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одна белорусская спортсменка Александра Романовская остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4-е место.

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