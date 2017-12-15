|
Белоруска Анна Гуськова завоевала золотую медаль на КМ по фристайлу
16.12.2017 11:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек — Sputnik. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала золотую медаль на первом в сезоне этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.
В горнолыжном центре Secret Garden, где проходили финальные соревнования у женщин, белоруска смогла обойти именитую китаянку Ксю Ментао.
Третье место – у американки Эшли Колдуэлл.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 белорусская спортсменка Алла Цупер стала 7-й.
Фристайлистке Анне Гуськовой 25 лет, она мастер спорта международного класса, победительница Кубка Европы в общем зачете сезона 2008-2009 годов. Участница Олимпийских игр в Сочи-2014.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна белорусская спортсменка Александра Романовская остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4-е место.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии