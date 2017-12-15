Марко Фассоне: «Милан» будет открыт для предложений, если Доннарумма захочет, чтобы его продали»

Генеральный директор Марко Фассоне прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба голкипера .

«Он спокойнее, чем был в среду. Мне было приятно, что вчера он изложил свою позицию в инстаграме. Надеюсь, все придет в норму.

Мы не собираемся продавать игрока, который является человеческим, техническим и экономическим активом клуба. Если он скажет нам, что хочет, чтобы его продали, мы будем открыты для предложений. Но только не будут использованы какие-то странные механизмы, чтобы заставить нас продать его по более низкой цене, чем его рыночная стоимость.

Мы хотим защищать его на протяжении всего пути. Я против Мирабелли? Это неправда, «Милан» работает как один механизм.», – сказал Фассоне.

Райола воюет с «Миланом» из-за Доннаруммы. Просто дичь