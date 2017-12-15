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НБА. «Оклахома-Сити» одолел «Филадельфию» в 3-м овертайме, «Хьюстон» продлил победную серию в игре с «Сан-Антонио» и другие результаты

16.12.2017 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей. «Оклахома-Сити» одолел «Филадельфию» в первой в нынешнем сезоне игре с тремя овертаймами.

Лидер Западной конференции «Хьюстон» продлил победную серию до отметки 12 в схватке с конкурентами из «Сперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Майами 98:104 (19:24, 28:29, 24:26, 27:25)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

Вашингтон – Клипперс 100:91 (25:18, 23:25, 27:21, 25:27)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика

Филадельфия – Оклахома-Сити 117:119 OT (23:28, 24:27, 30:26, 17:13, 8:8)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Портленд 88:95 (20:24, 23:26, 23:25, 22:20)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Детройт 98:104 (19:27, 35:25, 20:34, 24:18)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Торонто – Бруклин 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23)
Дата проведения
16 декабря, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Юта 95:107 (26:21, 13:25, 28:33, 28:28)
Дата проведения
16 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Чикаго 109:115 (30:33, 28:26, 24:23, 27:33)
Дата проведения
16 декабря, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Атланта 96:94 (17:21, 23:26, 32:26, 24:21)
Дата проведения
16 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Новый Орлеан 117:111 OT (20:33, 26:25, 30:28, 28:18, 13:7)
Дата проведения
16 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Сан-Антонио 124:109 (31:16, 29:27, 32:29, 32:37)
Дата проведения
16 декабря, 05.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское .

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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