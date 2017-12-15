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НБА. «Оклахома-Сити» одолел «Филадельфию» в 3-м овертайме, «Хьюстон» продлил победную серию в игре с «Сан-Антонио» и другие результаты
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