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Кубок IBU. Спринт. Малышко одержал победу, Бочарников – 20-й, Чепелин – 53-й

16.12.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16 декабря на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе пройдет мужской спринт.  

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Мужчины

Спринт

1. Дмитрий Малышко (Россия) – 24.44,1 (0+1)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 9,2 (0+0)

3. Эмильен Жакелен (Франция) – 30,4 (0+1)

4. Михаэль Реш (Бельгия) – 31,8 (0+1)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 33,5 (0+1)

6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 34,0 (0+2)

7. Артем Прима (Украина) – 44,0 (0+1)

8. Александр Поварницын (Россия) – 51,4 (0+1)...

20. Сергей Бочарников  +1:10.1 (1+2)

53. Владимир Чепелин +2:15.9 (3+2)

54. Виктор Кривко +2:16.2 (1+0)

56. Максим Воробей +2:18.3 (1+3)

62. Александр Дорожко +2:32.3 (2+2) 

 
 
Ссылка на источник 53
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16 декабря на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе пройдет мужской спринт.

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