Комментатор Нагучев: «В 2008 году «НТВ» пытался купить у АБФФ видео со Шмоликом. Деньги перевели, но видео не получили»

Комментатор Роман Нагучев вспомнил свой первый день на «НТВ-Плюс» и рассказал о историю о том, как телеканал покупал видео у АБФФ с судьей Сергеем Шмоликом, который судил матч в нетрезвом состоянии.

– Это был день, когда «НТВ-Плюс» купил у Белорусской федерации футбола видео с пьяным арбитром Сергеем Шмоликом. Это был адский ад. Думаю, это помнят многие. 90 минут матч судил абсолютно бухой арбитр. И он отсудил матч чемпионата Беларуси 90 минут! Там была жарища. Видимо, его еще разморило.

– Он косячил во время игры?

– Нет! В том то и дело, что он нормально отсудил.

Короче говоря, Артем Шмельков разговаривал по телефону с АБФФ и с кем-то из представителей местного телевидения, через которого осуществлялся этот перегон. А его забанили на самом верху. Видимо, кто-то из аппарата Лукашенко забанил этот перевод. Если я не ошибаюсь, то деньги перевели, а видео не дают. И Шмельков орет им в трубку про коммунистов… В общем, вспомнил все, какие они там заклятые друзья. И потом я понял, что ему сказали о том, что этот перевод невозможен. И Шмель в трубку как заорет и бросил телефонную трубку о стенку! И стоит красный как рак! Пожарище просто!

Но самое интересное: платить деньги зачем было? Мы скачали видео потом из YouTube . И все, и запустили его, – сказал Нагучев.

Напомним, в июле 2008 года арбитр Сергей Шмолик обслуживал матч «Витебск» – «Нафтан». Позже стало понятно, что рефери был в нетрезвом состоянии, но отработал игру до конца.

После матча Шмолик прошел алкогольное освидетельствование, выявившее состояние сильного опьянения. Судейский комитет Белорусской федерации футбола дисквалифицировал Шмолика пожизненно.