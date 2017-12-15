ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комментатор Нагучев: «В 2008 году «НТВ» пытался купить у АБФФ видео со Шмоликом. Деньги перевели, но видео не получили»

16.12.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Комментатор Роман Нагучев вспомнил свой первый день на «НТВ-Плюс» и рассказал о историю о том, как телеканал покупал видео у АБФФ с судьей Сергеем Шмоликом, который судил матч в нетрезвом состоянии.

– Это был день, когда «НТВ-Плюс» купил у Белорусской федерации футбола видео с пьяным арбитром Сергеем Шмоликом. Это был адский ад. Думаю, это помнят многие. 90 минут матч судил абсолютно бухой арбитр. И он отсудил матч чемпионата Беларуси 90 минут! Там была жарища. Видимо, его еще разморило.

– Он косячил во время игры?

– Нет! В том то и дело, что он нормально отсудил.

Короче говоря, Артем Шмельков разговаривал по телефону с АБФФ и с кем-то из представителей местного телевидения, через которого осуществлялся этот перегон. А его забанили на самом верху. Видимо, кто-то из аппарата Лукашенко забанил этот перевод.  Если я не ошибаюсь, то деньги перевели, а видео не дают. И Шмельков орет им в трубку про коммунистов… В общем, вспомнил все, какие они там заклятые друзья.  И потом я понял, что ему сказали о том, что этот перевод невозможен. И Шмель в трубку как заорет и бросил телефонную трубку о стенку! И стоит красный как рак! Пожарище просто!

Но самое интересное: платить деньги зачем было? Мы скачали видео потом из YouTube. И все, и запустили его, – сказал Нагучев.  

Напомним, в июле 2008 года арбитр Сергей Шмолик обслуживал матч «Витебск» – «Нафтан». Позже стало понятно, что рефери был в нетрезвом состоянии, но отработал игру до конца.

После матча Шмолик прошел алкогольное освидетельствование, выявившее состояние сильного опьянения. Судейский комитет Белорусской федерации футбола дисквалифицировал Шмолика пожизненно.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор Роман Нагучев вспомнил свой первый день на «НТВ-Плюс» и рассказал о историю о том, как телеканал покупал видео у АБФФ с судьей Сергеем Шмоликом, который...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок IBU. Спринт. Юниоры. Белорус Лазовский победил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика