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Чемпионат Италии. «Интер» против «Удинезе», «Торино» примет «Наполи», «Рома» – «Кальяри»
16.12.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 17-м туре серии А «Интер» сыграет с «Удинезе», «Торино» – с «Наполи», «Рома» встретится с «Кальяри», «Болонья» – с «Ювентусом», «Аталанта» примет «Лацио».
Чемпионат Италии
17-й тур
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В 17-м туре серии А «Интер» сыграет с «Удинезе», «Торино» – с «Наполи», «Рома» встретится с «Кальяри», «Болонья» – с «Ювентусом», «Аталанта» примет «Лацио».
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