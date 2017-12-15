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Чемпионат Италии. «Интер» против «Удинезе», «Торино» примет «Наполи», «Рома» – «Кальяри»

16.12.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре серии А «Интер» сыграет с «Удинезе», «Торино» – с «Наполи», «Рома» встретится с «Кальяри», «Болонья» – с «Ювентусом», «Аталанта» примет «Лацио».

Чемпионат Италии

17-й тур

Интер – Удинезе
Дата проведения
16 декабря, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Наполи
Дата проведения
16 декабря, 20.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Кальяри
Дата проведения
16 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Милан
Дата проведения
17 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Сассуоло
Дата проведения
17 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Дженоа
Дата проведения
17 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Кротоне – Кьево
Дата проведения
17 декабря, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Ювентус
Дата проведения
17 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – СПАЛ
Дата проведения
17 декабря, 20.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Лацио
Дата проведения
17 декабря, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 17-м туре серии А «Интер» сыграет с «Удинезе», «Торино» – с «Наполи», «Рома» встретится с «Кальяри», «Болонья» – с «Ювентусом», «Аталанта» примет «Лацио».

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