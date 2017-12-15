Ирина Кривко попала в двадцатку лучших в гонке преследования в Анси

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Немецкая спортсменка Лаура Дальмайер показала лучший результат в женской гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

Белоруске Ирине Кривко удалось в эту субботу попасть в двадцатку – она заняла 19-е итоговое место.

Дальмайер преодолела дистанцию в 10 километров с четырьмя заходами на стрельбище за 30 минут 09,9 секунды. Биатлонистка допустила лишь один промах. Второй к финишу пришла победительница спринта – словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина (+14,0 секунд; четыре промаха), на третьем месте – итальянка Лиза Витоцци (+31,8 секунды; один промах).

В гонке преследования приняли участия три белорусские биатлонистки. Лучший результат показала Ирина Кривко. Динара Алимбекова заняла 49-ю позицию (+3 минуты 58,4 секунды: 2), Надежда Писарева пришла к финишу 56-й (+5 минут 26,2 секунды; 5).

Мужская гонка преследования на 12, 5 километра с четырьмя заходами на стрельбище тоже состоится в субботу в 16:45. Среди 60 участников не будет представителей Беларуси.