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Ирина Кривко попала в двадцатку лучших в гонке преследования в Анси

16.12.2017 15:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 дек — Sputnik. Немецкая спортсменка Лаура Дальмайер показала лучший результат в женской гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

Белоруске Ирине Кривко удалось в эту субботу попасть в двадцатку – она заняла 19-е итоговое место.

Дальмайер преодолела дистанцию в 10 километров с четырьмя заходами на стрельбище за 30 минут 09,9 секунды. Биатлонистка допустила лишь один промах. Второй к финишу пришла победительница спринта – словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина (+14,0 секунд; четыре промаха), на третьем месте – итальянка Лиза Витоцци (+31,8 секунды; один промах).

В гонке преследования приняли участия три белорусские биатлонистки. Лучший результат показала Ирина Кривко. Динара Алимбекова заняла 49-ю позицию (+3 минуты 58,4 секунды: 2), Надежда Писарева пришла к финишу 56-й (+5 минут 26,2 секунды; 5).

Мужская гонка преследования на 12, 5 километра с четырьмя заходами на стрельбище тоже состоится в субботу в 16:45. Среди 60 участников не будет представителей Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Также участвовали другие белорусские биатлонистки: Динара Алимбекова заняла 49-ю позицию, Надежда Писарева пришла к финишу 56-й.

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