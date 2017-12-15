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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежал первым, Фуркад – 2-м, Шипулин – 6-м

16.12.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16 декабря на этапе Кубка мира во французском Анси пройдет мужская гонка преследования. 

Дата проведения
16 декабря, 16.45
Онлайн гонки

Анси, Франция. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Мартен Фуркад
3  Антонин Гигонна
4  Симон Шемп
5  Симон Дестье
6  Антон Шипулин
7  Фредрик Йесбакк
8  Тимофей Лапшин
9  Доминик Виндиш
10  Тим Берк
11  Беньямин Вегер
12  Бенедикт Долль
13  Яков Фак
14  Калев Эрмитс
15  Антон Бабиков
16  Скотт Гоу
17  Шон Доэрти
18  Александр Логинов
19  Евгений Гараничев
20  Матвей Елисеев
21  Ларс Хельге Биркеланд
22  Арнд Пайффер
23  Себастьян Самуэльссон
24  Андрей Расторгуев
25  Эрленд Овренг Бьонтегорд
26  Симон Эдер
27  Владимир Илиев
28  Тобиас Эберхард
29  Мартин Отченаш
30  Кристиан Гоу
31  Теро Сеппяля
32  Томас Бормолини
33  Серафин Вистнер
34  Михал Крчмарж
35  Лоуэлл Бэйли
36   Флоран Клод
37  Ондржей Моравец
38  Йоханнес Кюн
39  Туомас Гренман
40  Лукас Хофер
41  Михал Шлезингр
42  Клемен Бауэр
43  Красимир Анев
44  Эрик Лессер
45  Юлиан Эберхард
46  Жан-Гийом Беатрикс
47  Томаш Крупчик
48  Тарьей Бо
49  Витаутас Строля
50  Матей Казар
51  Оскар Муйжниек
52  Давид Коматц
53  Антон Синапов
54  Жереми Финелю
55  Миха Довжан
56  Лейф Нордгрин
57  Олли Хииденсало
58  Фредрик Линдстрем
59  Филипп Наврат
60  Руслан Ткаленко
 
 
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16 декабря на этапе Кубка мира во французском Анси пройдет мужская гонка преследования.

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