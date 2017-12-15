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Николай Ходасевич: «С таким категоричным подходом у боссов брестского «Динамо» прямая дорога к Леониду Кучуку»

16.12.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал на тему главного тренера в брестском «Динамо».

«Владимир Журавель покинул Брест. Тренеру на протяжении года искали замену, намеревались попрощаться летом в разгар еврокубковой квалификации, потом внезапно передумали — оставили до конца чемпионата. Сегодня из города над Бугом летят слухи, что клуб все–таки хотел сохранить наставника на следующий сезон, но тот принял иное решение и уехал. Не думаю, что все было именно так.

Если в «Динамо» нуждаются в романтиках, то действительно стоит пригласить иностранного специалиста. Они хорошо выглядят, складно говорят, свято верят, что попали в Средневековье. Как будто в Беларуси до сих пор играют в футбол жестяными банками. А потом начинаются проблемы — ломка сознания и отсутствие результата. Красивые слова благодарности и спешное расставание. Говорят, в Бресте будет тренер из Чехии или Германии. Ждем с нетерпением!

Еще одна гипотеза, что Владимир Журавель — слишком мягкий тренер. А по мнению руководителей клуба, нужно быть деспотом и держать игроков в ежовых рукавицах. Тоже такое, знаете, далекое от футбола представление, как выстраивать отношения в коллективе. Нужно ругать, бить, наказывать. Допустим, что и такие команды могут давать результат. Но достаточно проанализировать резюме Владимира Ивановича, чтобы убедиться — он всегда работал иначе.

И в «Шахтере», и в минском «Динамо», и теперь в Бресте футболисты были исключительно на стороне тренера. С кем–то нянчился, кого–то долго поддерживал или милостиво прощал. Пряников больше, кнут по острой необходимости. Главное — результат. Он был? Был. Вы же не думаете, что Журавель вдруг поменяет методы работы? Нет, конечно. А приглашая тренера прошлой зимой, на что рассчитывали?

С таким категоричным подходом у боссов «Динамо» в эти дни прямая дорога к белорусу Леониду Кучуку. Он аккурат освободился в «Ростове». У него сформированный тренерский штаб с одним из лучших специалистов по физподготовке на постсоветском пространстве Виталием Милютиным, богатый опыт и строгий взгляд. При нем не забалуют ни клубные работники, ни игроки, ни журналисты, ни руководство. Или все–таки руководству можно баловать?

Дело в том, что при Кучуке массовые приглашения игроков придется приостановить. Тоже не самый подходящий вариант, верно? Тогда возвращаемся к первому пункту — настоящий профессионал–европеец. Он, как правило, лишних вопросов не задает», – сказал Ходасевич.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал на тему главного тренера в брестском «Динамо».

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