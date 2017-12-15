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Николай Ходасевич: «С таким категоричным подходом у боссов брестского «Динамо» прямая дорога к Леониду Кучуку»
16.12.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист
«Владимир Журавель покинул
Если в «Динамо» нуждаются в романтиках, то действительно стоит пригласить иностранного специалиста. Они хорошо выглядят, складно говорят, свято верят, что попали в Средневековье. Как будто в Беларуси до сих пор играют в футбол жестяными банками. А потом начинаются проблемы — ломка сознания и отсутствие результата. Красивые слова благодарности и спешное расставание. Говорят, в Бресте будет тренер из Чехии или Германии. Ждем с нетерпением!
Еще одна гипотеза, что
И в «Шахтере», и в минском «Динамо», и теперь в Бресте футболисты были исключительно на стороне тренера. С кем–то нянчился, кого–то долго поддерживал или милостиво прощал. Пряников больше, кнут по острой необходимости. Главное — результат. Он был? Был. Вы же не думаете, что Журавель вдруг поменяет методы работы? Нет, конечно. А приглашая тренера прошлой зимой, на что рассчитывали?
С таким категоричным подходом у боссов «Динамо» в эти дни прямая дорога к белорусу
Дело в том, что при Кучуке массовые приглашения игроков придется приостановить. Тоже не самый подходящий вариант, верно? Тогда возвращаемся к первому пункту — настоящий профессионал–европеец. Он, как правило, лишних вопросов не задает», – сказал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «С таким категоричным подходом у боссов брестского «Динамо» прямая дорога к Леониду Кучуку»
Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал на тему главного тренера в брестском «Динамо».
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