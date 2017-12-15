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Дмитрий Хлебас: «Хотел бы играть за киевское «Динамо». В Минске было хорошо, но все будет зависеть от Хацкевича»

16.12.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Хлебас рассказал, что хотел бы остаться в киевском клубе.

«Думаю, после окончания чемпионата Хацкевич будет разговаривать и со мной, и с агентом по поводу моего будущего. Он скажет, как видит мое будущее. Сейчас все зависит от «Динамо». Буду отталкиваться от того, что скажет Хацкевич.

Конечно, хотел бы играть за киевское «Динамо». Этот клуб стал для меня родным. В Минске мне было хорошо, но все будет зависеть от Хацкевича», – сказал Хлебас.

Напомним, в составе минских динамовцев в сезоне-2017 во всех турнирах украинец провел 19 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Хлебас рассказал, что хотел бы остаться в киевском клубе.

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