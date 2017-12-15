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НБА. «Нью-Йорк» – «Оклахома-Сити», «Хьюстон» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

16.12.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Звездный форвард «Оклахома-Сити» Кармело Энтони впервые сыграет против своей бывшей команды «Никс» в Нью-Йорке.

Победивший 12 раз подряд «Хьюстон» примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Портленд
Дата проведения
17 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Оклахома-Сити
Дата проведения
17 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Юта
Дата проведения
17 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Милуоки
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Майами – Клипперс
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Финикс
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Даллас
Дата проведения
17 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Бостон
Дата проведения
17 декабря, 05.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 65
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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