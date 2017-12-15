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НБА. «Нью-Йорк» – «Оклахома-Сити», «Хьюстон» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
16.12.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Звездный форвард «Оклахома-Сити» Кармело Энтони впервые сыграет против своей бывшей команды «Никс» в Нью-Йорке.
Победивший 12 раз подряд «Хьюстон» примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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