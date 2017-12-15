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Дэйв Льюис: «Спарринги прошли удачно: более шести периодов и только один пропущенный гол»

16.12.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал результат матча с Казахстаном (2:1 ОТ).

– Игра получилась тяжелой для обеих команд, но обеим же и удалась. Здорово действовал вратарь соперников, на долю которого впало более сорока бросков. Ему принадлежит основная заслуга, что матч не уложился в три периода. Наши парни с точки зрения командой игры сегодня выглядели лучше, чем вчера.

Считаю, что спарринги прошли для нас удачно: более шести периодов и только один пропущенный гол — очень неплохой результат. Значит делали то, что нужно, вратарь справлялся. Это и были ключевые моменты обеих побед.

– Не смутило проведение игры сборной на малой арене? Все-таки и зрителей негусто, и раздевалка, говорят, была далековато.

– Мы же играем на льду, а не на трибуне или в раздевалке. Так что никаких проблем.

– Ваш график на ближайший месяц?

– Сейчас отправлюсь в Баффало. Постараюсь чем смогу помочь штабу Юрия Файкова на молодежном чемпионате мира. Понятно, выкрою время и для семьи, правда, расписания в этой части у нас еще нет. В конце января я снова в Минске. Ожидается новый кэмп.

– Много ли в нем будет игроков из нынешнего?

– С ходу не готов ответить. Нужно пересмотреть видео матчей с Казахстаном, посоветоваться с ассистентами, выслушать все мнения, – сказал Льюис.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал результат матча с Казахстаном (2:1 ОТ).

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