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«Реал» стал первым клубом, победившим два раза подряд в КЧМ

16.12.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» победил «Гремио» в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.

Мадридская команда стала первой в истории, завоевавшей трофей два года подряд – в прошлом сезоне в финале был обыгран японский клуб «Касима Антлерс».

В последний раз подобное удавалось сделать «Сан-Паулу» в 1992-м и 1993-м г., когда проводился Межконтинентальный кубок – предшественник клубного чемпионата мира.

«Реал» в 3-й раз выиграл КЧМ и догнал «Барселону», у которой также 3 победы в турнире.

 
 
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«Реал» победил «Гремио» в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.

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