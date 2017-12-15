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«Реал» стал первым клубом, победившим два раза подряд в КЧМ
16.12.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мадридская команда стала первой в истории, завоевавшей трофей два года подряд – в прошлом сезоне в финале был обыгран японский клуб «Касима Антлерс».
В последний раз подобное удавалось сделать
«Реал» в 3-й раз выиграл КЧМ и догнал «Барселону», у которой также 3 победы в турнире.
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«Реал» победил «Гремио» в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.
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