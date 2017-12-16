|
Александр Шамко: «Сегодня случаи употребления допинга белорусскими спортсменами – единичные»
16.12.2017 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о случаях применения допинга белорусскими спортсменами.
«Если в 2012-2013 году было более 30 случаев, когда белорусские спортсмены попадались на употреблении допинга, то сегодня это единичные случаи. Три случая в текущем году, они связаны не со злоупотреблением, а больше с определенным нарушением регламента, то есть не с умышленными нарушениями», — сообщил Шамко.
В министерстве отметили, что за последние пять лет в вопросах допинга значительно усовершенствовано законодательство и следующий шаг — новые поправки в закон о физической культуре и спорте, которые рассмотрят в парламенте до конца года. Также активная работа идет по аккредитации национальной антидопинговой лаборатории.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о случаях применения допинга белорусскими спортсменами.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии