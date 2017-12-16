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Александр Шамко: «Сегодня случаи употребления допинга белорусскими спортсменами – единичные»

16.12.2017 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о случаях применения допинга белорусскими спортсменами.

«Если в 2012-2013 году было более 30 случаев, когда белорусские спортсмены попадались на употреблении допинга, то сегодня это единичные случаи. Три случая в текущем году, они связаны не со злоупотреблением, а больше с определенным нарушением регламента, то есть не с умышленными нарушениями», — сообщил Шамко.

В министерстве отметили, что за последние пять лет в вопросах допинга значительно усовершенствовано законодательство и следующий шаг — новые поправки в закон о физической культуре и спорте, которые рассмотрят в парламенте до конца года. Также активная работа идет по аккредитации национальной антидопинговой лаборатории.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о случаях применения допинга белорусскими спортсменами.

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