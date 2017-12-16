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НХЛ. Пента-трик Лемье в 5 разных игровых ситуациях признан величайшим моментом в истории лиги

17.12.2017 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ подвела итоги голосования по выбору величайшего момента в истории лиги, которое проходило на официальном сайте лиги. 

Победителем стал пента-трик Марио Лемье в матче с «Нью-Джерси» (8:6), который проходил 31 декабря 1988 года. Он забил 5 голов в 5 разных игровых ситуациях – в равных составах, большинстве, меньшинстве, с буллита и в пустые ворота. 

Всего в голосовании участвовали 64 эпизода, оно проходило по системе плей-офф. Вторым финалистом стал эпизод с полетом Бобби Орра после решающей шайбы в ворота «Сент-Луиса» в финальном матче Кубка Стэнли 1970 года. 

Итоги были подведены во время матча в честь 100-летия лиги между «Оттавой» и «Монреалем». Лемье получил в награду собственный портрет с описанием события. 

 
 
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НХЛ подвела итоги голосования по выбору величайшего момента в истории лиги, которое проходило на официальном сайте лиги.

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