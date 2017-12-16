НХЛ. Пента-трик Лемье в 5 разных игровых ситуациях признан величайшим моментом в истории лиги

подвела итоги голосования по выбору величайшего момента в истории лиги, которое проходило на официальном сайте лиги.

Победителем стал пента-трик Марио Лемье в матче с (8:6), который проходил 31 декабря 1988 года. Он забил 5 голов в 5 разных игровых ситуациях – в равных составах, большинстве, меньшинстве, с буллита и в пустые ворота.

Всего в голосовании участвовали 64 эпизода, оно проходило по системе плей-офф. Вторым финалистом стал эпизод с полетом Бобби Орра после решающей шайбы в ворота «Сент-Луиса» в финальном матче Кубка Стэнли 1970 года.

Итоги были подведены во время матча в честь 100-летия лиги между «Оттавой» и «Монреалем». Лемье получил в награду собственный портрет с описанием события.