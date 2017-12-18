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«Чемпионат»: «Барыс» пытался приобрести Энрота у минского «Динамо»

19.12.2017 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барыс» в настоящее время находится в поисках нового вратаря.

Руководство клуба не устраивает игра Хенрика Карлссона. «Барыс» уже обращался в минское «Динамо» и «Куньлунь» с предложением о приобретении Йнаса Энрота и Магнуса Хелльберга соответственно, но получил отказ.

При этом пока нет ясности насчет того, останется ли Карлссон в команде или контракт с ним будет расторгнут. Не исключен вариант, при котором «Барыс» приобретет второго опытного голкипера, как это было в прошлом сезоне, когда сезон завершала пара Карлссон – Пулен.

 
 
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«Барыс» в настоящее время находится в поисках нового вратаря.

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