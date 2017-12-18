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Кубок английской лиги. «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «Ман Сити» – «Лестер»
19.12.2017 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Англии стартуют матчи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» сыграет в лондонском дерби с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» примет «Лестер», «Челси» встретится с «Борнмутом», а «МЮ» в гостях сыграет с «Бристоль Сити».
Кубок английской лиги
5-й раунд
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В Англии стартуют матчи 1/4 финала Кубка английской лиги.
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