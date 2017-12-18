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Кубок английской лиги. «Арсенал» принимает «Вест Хэм», «Ман Сити» – «Лестер»

19.12.2017 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Англии стартуют матчи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» сыграет в лондонском дерби с «Вест Хэмом», «Манчестер Сити» примет «Лестер», «Челси» встретится с «Борнмутом», а «МЮ» в гостях сыграет с «Бристоль Сити».

Кубок английской лиги 

5-й раунд

Арсенал – Вест Хэм
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Манчестер Сити
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Челси – Борнмут
Дата проведения
20 декабря, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Бристоль Сити – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
20 декабря, 23.00, «Эштон Гейт»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В Англии стартуют матчи 1/4 финала Кубка английской лиги.

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