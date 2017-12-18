Александр Хацкевич: «Ребров раньше звал в «Динамо», но я сказал, что сборную Беларуси предлагают возглавить лишь один раз в жизни»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что в момент, когда получил предложение возглавить сборную Беларуси, он мог оказаться в киевском клубе.

«Когда я получил предложение возглавить сборную Беларуси, Сергей Ребров, назначенный тогда главным тренером «Динамо», пригласил меня на должность одного из своих ассистентов в тренерском штабе команды.

Решай сам. Предложение от сборной Беларуси – хорошее, но здесь ты дома, в родной команде», – сказал мне тогда Сергей. На что я ответил: «Работать со сборной Беларуси предлагают лишь один раз в жизни».

Тогда эта ситуация тоже никоим образом не повлияла на нашим взаимоотношения – Ребров к моему решению отнесся с пониманием», – сказал Хацкевич.

Напомним, в декабре 2016 года Белорусская федерация футбола досрочно расторгла с наставником контракт, рассчитанный до ноября 2017 года.

В декабре 2014 года Александр Хацкевич сменил на тренерском мостике национальной команды Андрея Зыгмантовича, который недолго руководил сборной в статусе «и.о.» после отставки Георгия Кондратьева.

Владимир Маковский: «Что помешало Хацкевичу раскрыться в сборной? Люди, которые руководят белорусским футболом»