«Крумкачам» запрещено регистрировать новых игроков

В Доме футбола состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

В связи с неисполнением решения комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ по выплате задолженностей перед футболистами на футбольный клуб «Крумкачы» наложен временный запрет на регистрацию новых игроков.

На данный момент комитетом установлено, что у клуба есть долг перед следующими футболистами: Вячеслав Глеб, Михаил Калугин, Дмитрий Яшин, Егор Семенов, Дмитрий Климович и Александр Батищев.

Данный запрет является бессрочным и будет действовать до момента полного погашения задолженностей перед названными игроками.