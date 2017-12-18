|
«Крумкачам» запрещено регистрировать новых игроков
19.12.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
В связи с неисполнением решения комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ по выплате задолженностей перед футболистами на футбольный клуб «Крумкачы» наложен временный запрет на регистрацию новых игроков.
На данный момент комитетом установлено, что у клуба есть долг перед следующими футболистами: Вячеслав Глеб, Михаил Калугин, Дмитрий Яшин, Егор Семенов, Дмитрий Климович и Александр Батищев.
Данный запрет является бессрочным и будет действовать до момента полного погашения задолженностей перед названными игроками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии